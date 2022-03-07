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Bağımlılığı takip ve tedavi edecek projeye ödül

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Beykent Üniversitesi tarafından Atölye Üsküdar ‘Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Inovathon programının ilk 3’e kalan projeleri belli oldu. “Bağımlılıkların Takip ve Tedavisine Yönelik Akıllı Aksesuarlar” projesi ödüle layık görüldü.

Bağımlılığı takip ve tedavi edecek projeye ödül
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Beykent Üniversitesi tarafından Atölye Üsküdar ‘Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Inovathon programının ilk 3’e kalan projeleri belli oldu. “Bağımlılıkların Takip ve Tedavisine Yönelik Akıllı Aksesuarlar” projesi ödüle layık görüldü.

Teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliği desteklemek ve yeni nesil girişimciler kazandırmayı amaçlayan, Beykent Üniversitesi tarafından ‘Atölye Üsküdar’ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Inovathon’ programının ilk 3’e kalan projeleri belirlendi. Bağımlılık düzeyini, kimyasal uyuşturucu tipini, dozunu, tüketim profili ve bağımlılığı bırakma direncini ölçebilen “Bağımlılıkların Takip ve Tedavisine Yönelik Akıllı Aksesuarlar” projesi ödüle layık görüldü.

“Bağımlılık düzeyini ölçeceğiz”

Projenin hedef kitlesinin bağımlılıklarından kurtulmak isteyen bireyler olduğunu belirten Doğuş Üniversitesi öğrencisi Nazenin Güre, “Proje kapsamında buluşumuz 6 modele sahiptir. Bunlardan 5’i akıllı parmak ve el aksesuarları olup, sonuncusu akıllı başlık/şapkadır. Bağımlılık düzeyini, kimyasal uyuşturucu tipini, dozunu, tüketim profili ve bağımlılığı bırakma direncini ölçebileceğiz” diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den ödülünü alan Güre, şöyle konuştu:

“En büyük hassasiyetim, dumana maruz kalan geleceğimiz bebeklerin, erken yaşta içiciliğe başlayan çocukların ve bağımlı olan gençlerin ve elbette ki can kayıplarının azalması ve önlenmesi ile zekâ ve sağlık temelleri kuvvetli genç nesillerin potansiyellerini en iyi şekilde bulmaları ve hayata geçirmeleridir.”

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