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Baharın müjdecisi leylekler İstanbul’da

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Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolculuğu başladı. İstanbul’da mola veren yüzlerce leylek Arnavutköy’de çimenlik alanlara kondu.

Baharın müjdecisi leylekler İstanbul’da
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Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolculuğu başladı. İstanbul’da mola veren yüzlerce leylek Arnavutköy’de çimenlik alanlara kondu.

Baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin Avrupa yolculuğu başladı. Avrupa’ya ulaşmaya çalışan leylekler Arnavutköy’de mola verdi. Soğuk havanın da etkisiyle Arnavutköy’e bağlı Dursunköy ve Sazlıbosna Mahallelerindeki alana inen leylekler, birkaç günlük molanın ardından yolculuklarına devam edecek. Her yıl Mart ayında gerçekleşen göç yolculuğu sırasında İstanbul’da 1 milyona yakın leylek geçiyor.

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