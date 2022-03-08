Bahçelievler’de 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel program düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenlendi. Programa Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde söyleşi programı gerçekleştirdi. Program kapsamında Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’te söyleşiye katıldı. Koçyiğit, söyleşi programında anne ve anneanne olduktan sonraki hayatını anlatarak, kadın olmanın zorluklarına değindi. Söyleşinin ardından üç kız kardeşten oluşan müzik grubu "Salida" sahne aldı. Etkinliğe katılan kadınlar doyasıya eğlendi.

"Kadınlarımızın farkındalığını kadınlarımıza hissettirmek"

Programa katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kadınların farklı olduğunu kadınlara hissettirmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünya çalışan kadınlar günü ama dünyada kadınlarımız her zaman çalışıyor. Ev hanımı da, okulda öğrencimiz de hepsi çalıştığı için ben tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum. Bundan dolayı Bahçelievler’de bir etkinlik yapalım istedik. Sağ olsun Hülya hanım da bizi kırmadı. Türkiye’nin sevilen sanatçısı bir anne bir eş bir anneanne olaraktan yıllara mani olmuş ama kendisinden hiçbir şey kaybetmemiş. Güzel bir etkinlik yapacağız. Buradaki amacımız kadınlar gününde Bahçelievler’deki kadınlarımız İstanbul’a ki kadınlarımızın farkındalığını kadınlarımıza hissettirmek. Onların gerçekten dünyayı yönetenler olduğunu kadınsız bir dünyanın hiçbir işe yaramayacağını hatırlatmak. Ben katılan herkese çok teşekkür ederim. Tekrardan kadınlar günü kutlu olsun."

"Dünyanın yarısı kadınlar, diğer yarısı yetiştiren kadınlar"

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ise bugünün bir dayanışma günü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Dünyanın yarısı kadınlar, diğer yarısı yetiştiren kadınlar. Dolayısıyla senede bir gün anmakla sorunlarını ebetteki halledemeyiz. Ancak ekonomik alanda siyasette, toplumda ailede her alanda kadının ayrımcılıktan artık uzaklaşması ve mümkünse ekonomik alanında sağlık alanındaki hizmetlerden yararlanabilmesi için bir mücadele bir dayanışma günü aslında bugün o nedenle buradayız."