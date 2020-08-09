Bahçelievler’de düğün salonlarına ‘Koronavirüs’ denetimi

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Bahçelievler’de düğün salonları denetlendi. Salonlarda denetim yapan ekipler sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.
“Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı”
Yapılan denetimlere ilişkin alınan önlemlerden bahseden Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Zabıta Komiseri Şafak Sordu, “İlk etapta salon sahibinin aldığı önlemler bizim için önemli. Kapı girişinde gelen davetlilerin ateş ölçümü yapılıyor mu? Kapı girişinde gerekli dediğimiz 14 madde asılı mı? Tüm davetliler ellerini dezenfekte ederek içeriye giriyor mu? Salonda masalar arası 1 buçuk mesafe, sandalyeler arası 60 cm mesafeye uyup uymuyor mu? Her masadan dezenfektan var mı? Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı. Diğer davetlilerin bu tür oyunlarda birbirlerinden uzakta durmaları temas etmemeleri gerekiyor. Müziğin sadece dinleme amacıyla yürütülmesi yapılan ikramların kapalı kutu içerisinde olması paketlenmiş küçük çerez, tek kullanımlık olması gerekmektedir. Maske değiştirdikten sonra attıklarına dair bir maske atık kutusu olup olmadığını kontrol ediyoruz” diye konuştu.