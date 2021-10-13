Bahçelievler’de İETT otobüsü yolda kaldı

Bahçelievler’de Yenibosna-Arnavutköy seferini yapan 36AY numaralı İETT otobüsü körük bölümünde yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular durağa yürüyerek başka bir otobüse binmek zoruna kaldı.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 16.00 sıralarında Bahçelievler’de yaşandı. Yenibosna-Arnavutköy hattında sefer yapan 36AY kodlu İETT otobüsü Kuyumcukent Durağını geçtikten sonra körüğünde yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi. Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi. Otobüsün yolcuları durağa gelen başka bir araçla yollarına devam ederken arızalanan otobüs bir süre yol kenarında bekledikten sonra belediye ekipleri tarafında çekilerek tamire götürüldü.

“Durmadan arıza yapıyor otobüsler”

İşine gitmek üzere yola çıkan Yusuf Arslan, “Otobüs birden bire arıza yaptı bozuldu. Uzun zamandır da burada duruyor. Durmadan arıza yapıyor otobüsler. Eskidiler çok sorun var yani. Otobüslerin bakıma ihtiyaçları var. Daha çok otobüs lazım çok sıkışıklık oluyor. Otobüsler çok geç geliyor klimaları da açmıyorlar buz gibi havada. İlerde durak var durağa kadar gideceğim” dedi.