Bahçelievler’de kar ile mücadele sürüyor

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araçla herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

İstanbul’u dün akşam itibariyle etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araç ile herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. Gerekli önlemler doğrultusunda esnafa olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için hazırlanan tuz çuvalları dağıtıldı. 10’ar kiloluk çuvallar şeklinde hazırlanan tuz çuvalları, ilçenin yoğun caddelerinde kısıtlamalardan muaf esnafa dağıtıldı. Kar yağışıyla birlikte özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalar yoğunluk kazandı. Sokak hayvanları da unutulmayarak yiyecek bulmakta zorluk çekecekleri düşünülerek mama desteği arttırıldı.

Öte yandan, olası bir olumsuzluk halinde vatandaşların Bahçelievler Belediyesi’nin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilecekleri kaydedildi.