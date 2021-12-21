Bahçelievler’de kış koşullarına karşı tüm ekipler hazır

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı için Bahçelievler Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Meteorolojiden gelen bilgilere göre İstanbul genelinde beklenen kar yağışı için kent genelinde hazırlıklar sürüyor. Bahçelievler Belediyesi ekipleri de son hazırlıklarını tamamlayarak kar yağışı öncesi bekleyişe geçti. Belediye tarafından su birikintilerin önüne geçmek için sürekli olarak mazgallar temizlenirken bir yandan da buzlanmalara karşı esnaflara 10’ar kiloluk tuz dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe genelinde kar yağışı karşısında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için belediyeye bağlı fen işleri, temizlik ve veterinerlik birimleri ile yaklaşık 500 kişilik personel, 60’a yakın iş makinesi ve araçla mücadele verecek.

“Amacımız bu kış şartlarında Bahçelievler’deki vatandaşlarımızın güzel, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmesi”

Vatandaşların ve esnafların hiçbir konuda sıkıntı çekmemeleri için hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Biz Bahçelievler Belediyesi olarak tüm kış şartlarına alışığız. Yağmur, kar bekliyoruz. Öyle olunca belediye olarak vatandaşlarımızın, esnaflarımızın hiçbir konuda sıkıntı çekmemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Bu esnaf arkadaşlarımızın dükkan dışında kaldırım, yollarda yaşanabilecek sıkıntılar, vatandaşlarımızın evlerinin su basması, ağaçların devrilmesi ve sevimli hayvan dostlarımızın etkilenmemesi için her türlü imkanımızı hizmete sunuyoruz. Burada her esnafımıza 10 kilogramlık tuz vereceğiz. Amacımız kar yağışı sonucu buz olursa kendileri kaymamalarını sağlamak. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ne olur ağaçlarımızın altına tuz dökmesinler. Sadece kaldırıma ve yola döksünler. Bizim amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bunun haricinde tüm rögarlarımızı temizliyoruz. Yine sevimli hayvan dostlarımızı da düşünüyoruz. Onlar için de yemlerimiz, mamalarımız ve barınaklarımız hazır. Ağaçlarımızı korumak için de çalışıyoruz. Amacımız bu kış şartlarında Bahçelievler’deki vatandaşlarımızın güzel, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmesi“ diye konuştu.