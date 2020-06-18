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Bahçelievler’de LGS öncesi okullar temizlendi

BAHÇELİEVLER’DE HAFTA SONU YAPILACAK LGS ÖNCESİ SINAVA GİRİLECEK OKULLARDA HUMMALI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. BAHÇELİEVLER KUMPORT ORTAOKULU’NDA OKULUN BAHÇESİ, SINIFLAR VE ORTAK KULLANIM ALANLARI BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEMİZLENİP DEZENFEKTE EDİLDİ.

Bahçelievler’de LGS öncesi okullar temizlendi

Bahçelievler’de hafta sonu yapılacak LGS öncesi sınava girilecek okullarda hummalı çalışmalar sürüyor. Bahçelievler Kumport Ortaokulu’nda okulun bahçesi, sınıflar ve ortak kullanım alanları belediye ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi.

Hafta sonu yapılacak LGS’ye sayılı gün kala Bahçelievler’de sınav yapılacak 58 okulda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. O okullardan birisi de Bahçelievler Kumport Ortaokulu’ydu. Bahçelievler Belediyesi ekipleri önce okulun çevresini temizleyip bahçeyi yıkadı. Ardından sınıflar dezenfekte edildikten sonra öğrenciler ve sınavda görev yapacak olan görevlilerin ortak kullanım alanları hijyenik hale getirildi. Bahçelievler’de toplamda 11 bin öğrencinin sınava gireceği, 2 bin 260 personelin görev yapacağı toplam 990 salonda sınav gününe kadar okullardaki çalışmalar da tamamlanacak.

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