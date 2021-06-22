Bahçelievler’de seyyar aşı uygulaması ile sahada çalışan belediye personeli aşı oldu

Bahçelievler Belediyesi’nde seyyar aşı istasyonu kuruldu. Sahada çalışan belediye personeli, randevuya gerek kalmadan aşılarını yaptırdı.

Korona virüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm Türkiye’de büyük bir hızla devam ediyor. Bahçelievler’de de vatandaşları ve Bahçelievler Belediyesi personellerini virüsten korumak amacıyla bir seyyar aşı istasyonu kuruldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan istasyonla sahada çalışan ve riskli grupta yer alan başta temizlik görevlileri olmak üzere zabıta ve güvenlik görevlileri aşılarını oldu.

“250’ye yakın personel aşı oldu”

Bahçelievler Belediyesi Çobançeşme Yerleşkesi’ne kurulan aşı istasyonuna aşı olmak isteyen 150’si temizlik personeli toplam 250’ye yakın belediye personeli geldi. Önce aşı formunu dolduran personellere daha sonra sıra verildi. Ardından sırası gelen personeller sağlık ekipleri tarafından aşılarını oldu.

“Başkan Bahadır aşıdan korkan bir personele destek oldu”

Kurulan aşı istasyonuna Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ziyarette bulundu. Personelleri selamlayan Başkan Bahadır, aşı olanların yanında durarak destek verdi. Bir personelin aşıdan korktuğunu fark eden Bahadır, hemen sağlık ekibiyle beraber personele yardımcı olarak aşı olmasını sağladı. Başkan Bahadır aşı olduktan sonra bir süre daha personelin yanında durarak iyi olup olmadığını sağlık ekipleri ile beraber kontrol etti.

“Ben vatandaşlarımıza muhakkak aşı olmalarını öneriyorum”

Amaçlarının hem vatandaşları hem de belediye personellerini olası bulaşabilecek Kovid-19’a karşı korumak olduğunu dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Geçen hafta Bahçelievler’de 3 noktada aşılama yaptık. Vatandaşlarımızın iş yerlerine, ofislerine gidiyoruz. 2 sanayi sitemiz ve Kuyumcukent Alışveriş Merkezimizi de yaptık. Bugün ise belki Türkiye’de ilklerden birisi Bahçelievler Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımızı çağırdık. İlçe sağlık müdürlüğü ile beraber aşı ekibimizi çağırdık. Burada çalışan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımızla yakın temasta olan sahadaki temizlik işçisi arkadaşlarımıza, güvenlik arkadaşlarımıza ve zabıta arkadaşlarımıza burada aşı yaptırıyoruz. Randevusuz olarak aşılarını yaptırıyoruz. Amacımız hem vatandaşlarımızı bizim arkadaşlarımızdan olası geçebilecek Kovid-19’a karşı hem de vatandaşlardan bizim arkadaşlarımıza geçebilecek Kovid-19 virüsüne karşı korumak. Ben vatandaşlarımıza muhakkak aşı olmalarını öneriyorum. Bu ortak bir sorundur. Bu sorunu toplumsal bağışıklığımızı artırarak çözebiliriz “ diye konuştu.

“Sürekli vatandaşlarla temas halindeyiz. Bu yüzden ilk doz aşımı yaptırdım”

Aşı istasyonu sayesinde hastaneye gitmeden aşı olabildiğini söyleyen ve teşekkür eden Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan zabıta memuru Recep Toptaş, “ Zabıta müdürlüğünde zabıta personeliyim. Çalıştığımız kurum itibariyle sürekli vatandaşlarla temas halindeyiz. Bu yüzden ilk doz aşımı yaptırdım. Belediye tarafından güzel bir uygulama yapılmış. Hastaneye, sağlık ocağına gitmek yerine müdürlüğümüzün önünde aşımızı olduk. Teşekkür ediyorum “ dedi.

“Daha önce Kovid-19 geçirmemiştim ama ileride olabileceğimiz için aşı olmak istiyorduk “

Belediyenin bu hizmetinden memnun olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan temizlik işleri personeli Faik Yaşar, “Belediyede temizlik işleri görevlisiyim. İşimizden memnunuz. İlk doz aşıyı oldum. Geçen sene Mart’tan beri çalışmama rağmen daha önce Kovid-19 geçirmemiştim. Ama ileride olabileceğimiz için aşı olmak istiyorduk. Tedbirimizi aldık. Belediyenin bu hizmetinden memnunuz“ ifadelerini kullandı.