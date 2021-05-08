Bahçelievler‘de trafiğe yol açan kavşakta genişletme çalışmaları başladı

Bahçelievler’de dar yapısı nedeniyle trafiğe yol açan Sanayi Mahallesi kavşağında genişletme çalışmaları başladı. Yaklaşık 20 gün sürecek çalışmaların ardından bölgedeki trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

Bahçelievler, Sanayi Mahallesi kavşağında geometrik düzenleme, kavşak yenileme, kaldırım yenileme çalışmaları başladı. Uzun süredir dar yapısı nedeniyle trafiğe yol açan kavşakta ekipler genişletme çalışmalarına başladı. Ekiplerin hummalı çalışması sürerken, projenin 15-20 gün içinde biteceği belirtildi. Yeni düzenlemeler ile trafik problemi de çözülmüş olacak.

“15-20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz”

Çalışmalardan bahseden Şantiye şefi olan Zafer Koç, “Burası Çobançeşme meydanı geometrik düzenleme yapıyoruz. Geometrik düzenleme, kavşak yenileme ve kaldırım yenileme çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 4 gün önce başladı yani 3 Mayısta diyebiliriz. Bayramdan sonra 1 hafta daha devam etmesini planlıyoruz. 15-20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Bazı yolları kapatacağız bazı yolları da çift şerit yapıp yeni eklemeler yapacağız çünkü burada trafikle ilgili çok şikayet alıyorduk. Yeni düzenlemeler yapıp buradaki trafiği rahatlatmak istiyoruz amacımız bu inşallah da bitirdiğimizde insanlarımız burayı daha rahat bir şekilde kullanacak trafiksiz şekilde daha rahat ulaşım sağlanacak” dedi.