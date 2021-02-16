Bahçelievler’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Bahçelievler’de kısıtlamayı unutan vatandaşlar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı geçtiğimiz Cuma günü başlamıştı. Hafta sonundan bu yana devam eden kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor. Kar kimi zaman çileye sahne olsa da kimi zaman renkli anların yaşanmasına neden oluyor. Bahçelievler Yenibosna’da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokaklara çıktı. Kartopu oynayarak doyasıya eğlenen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.