banner4556

Bahçelievler’e şehit ateşi düştü

banner4336

İSTANBUL (İHA) – Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç’un Bahçelievler’deki ailesine şahadet haberi verildi.

Bahçelievler’e şehit ateşi düştü
banner4581

İSTANBUL (İHA) – Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç’un Bahçelievler’deki ailesine şahadet haberi verildi.

banner4575

Akçakale Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç’un İstanbul Bahçelievler’deki ailesine acı haberi verildi. Haberi alan şehit yakınları, ailenin evlerine geldi. Hüznün hakim olduğu evin önüne Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağında Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit Koç’un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hakan Karaahmet: “2-3 transfer yapacağız“
Hakan Karaahmet: “2-3 transfer yapacağız“
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349