Bahçeşehir Göleti’ndeki kartpostallık manzara havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Bahçeşehir Göleti’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Gölette bulunan ördekler ve karın oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan şehri kaplayan beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşların özellikle hafta sonları yoğun olarak ziyaret ettiği Bahçeşehir Göleti kısıtlama nedeniyle boş kalırken yağan karla gölette seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıktı.

Gölette bulunan ördeklerin ve karın oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.