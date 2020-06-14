Bakan Albayrak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşu olan İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda (IIEFC) konuştu.