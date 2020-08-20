Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u anma programına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bilal Erdoğan, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi’nde düzenlenen eski bakan yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u anma etkinliğine katıldı.
Kaza sırasında Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile aynı araçta bulunan Dursun’un asistanı Ferhat Küçük o gün yaşananları ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u anlattı. Küçük, “Haluk hocanın bir mottosu vardı her zaman. Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız diye. O mottonun peşinde koştuk durduk işte Haluk hoca ile birlikte. Malazgirt’e uğradık. Malazgirt ile ilgili Ahlat’ta bir çalışma varmış, hoca orada konuşma yaptı. Dönüşte Erciş’te malum kaza oldu. Kazadan sonra Haluk hocanın koltuğu sırtıma geçmiş. Kemerimi çıkardım indim ama o an fark ettim hocanın kafası tavana değmiş. Orada hocaya kesinlikle bir şey olduğunu biliyordum. Polislere beni bırakın Haluk hocaya bakın dedim” şeklinde konuştu.