Bakan Karaismailoğlu: “Emek hırsızlığına asla müsaade etmeyeceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakresasyon Odaklı Dönüşüm Projesi Lansman’ına katıldı. Sirkeci Gar’ında düzenlenen lansmanda konuşan Bakan Karaismailoğlu, “İstanbulluların sorunlarına çare olmak üzere enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Sirkeci Garı’nda düzenlenen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakresasyon Odaklı Dönüşüm Projesi Lansmanına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakresasyon Odaklı Dönüşüm Projesi Lansman’ında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kadim şehir İstanbul’un yalnızca güzelliğini değil, tarihini, kültürünü ve maneviyatını anlatabilmek için nice dizeler kaleme alındı. Şair, nasıl ki şairliğini yapıyorsa; biz de bu ülkenin ve bu kıymetli şehrin ve tüm halkımızın hizmetine baş koymuş kadrolar olarak projelerimizle, eserlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’a ne yaparsak yapalım yine de az kalır. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bugün burada İstanbul’umuz için çok önemli olan, tarihimize sahip çıkan, çevreye ve insana duyarlı bir projeyi başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle mega kentimizin merkezi Sirkeci’deyiz. Burası Emeğe, üretime, alın terine ev sahipliği yapar. İstanbullular için de yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan Mehmed Han’ın bizlere emanetidir Tarihi Yarımada, Sur içi. Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını bir ulaşım projesi olmasının çok ötesinde planladık. Gezinti, bisiklet ve e-scoter parkurları ile, ekonomik, sosyo-kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlarla, aynı zamanda turistik cazibesini daha da artırarak İstanbul’a, İstanbullulara nefes aldıracak bir proje haline getirdik” dedi.

Ülke genelindeki şehirlerarası demiryolu işletmeciliğindeki başarılarımızı aynı şekilde kent içi raylı sistemlerde de sürdürdüklerinin ifade eden Karaismailoğlu, “Türkiye genelinde 12 ilimizde uzunluğu 812 kilometreyi bulan kent içi raylı sistemin 312 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığımızın yapıp hizmete açtığı raylı sistemlerde günlük 6,5 milyon, yıllık 2 milyar 393 milyon yolcu taşınıyor. Hizmete sunduğumuz projelerimizle, halkımızı trafik çilesinden kurtardığımız, işlerine, ailelerine güvenle ve konforla ulaşmalarını sağladığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’un yanında, Bursa, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri ve Gaziantep’te, 14 ayrı hatta, 185 kilometrelik raylı sistemin yapımına devam ediyoruz. İstanbul’da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı)Metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız, Kazılçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım projesidir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu, 103,3 kilometredir. Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. İstanbul’un ve İstanbulluların sorunlarına çare olmak üzere enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp, yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak"

Bu zihniyetin en iyi yaptığı şeyin projelere karşı çıkmak olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Marmaray’a, Avrasya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’na, Osmangazi Köprüsü’ne ’istemezük’ dediler. İzmir Otoyolu’na, Kuzey Marmara Otoyolu’na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü’ne de karşı çıktılar. Bu gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadık. Devlet aklıyla yolumuza devam ettik. Neticede bu eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve destekleri ile bu alanda atılan büyük adımları, geçen yıl açıkladığımız ‘Demiryolu Reformu’ sayesinde daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde, ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarımız içinde demiryollarımız en çok yatırımın yapıldığı ikinci ulaşım modu olmuştur. Bugün itibari ile de demiryolu en çok yatırımın yapıldığı birinci ulaşım modu konumundadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin demiryolu ağını örmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de demiryollarımızın ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanları, yerli ve milli kaynaklarla ülkemizde üretiyoruz. Jeopolitik konumumuzun sağladığı avantajla, Doğu-Batı hattı ‘İpek Demiryolu’ Orta Koridor’ üzerinde, yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumundayız. Pekin’den Londra’ya uzanan demir yolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabaları sarf ediyoruz. İstanbul’a Marmaray demiryolu geçişi ile de bu hattın altın halkasını taktık. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray’la iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Böylece, İstanbul’da toplu ulaşım sorununa büyük bir çare olan, en son teknoloji ile inşa edilen, dünyanın en özgün ve en önemli kent içi ulaşım projelerinden bir olan Marmaray’ı 2013 yılında İstanbulluların ve tüm Türkiye’nin hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

Muhalefete kulak asmadan ve polemiğe girmeden millet için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. İstanbul’un ve İstanbulluların sorunlarına çare olmak üzere enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp, yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Marmaray’a, Avrasya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’na, Osmangazi Köprüsü’ne ’istemeyiz’ dediler. İzmir Otoyolu’na, Kuzey Marmara Otoyolu’na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü’ne de karşı çıktılar” açıklamasında bulundu.

"Algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz"

Algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmediklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımayı ihmal edenlere karşın İstanbul’un ihtiyacı olan hizmeti götürmek üzere gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye’mize kazandırdığımız eserlerle çevreye, ülke ekonomimize pek çok yönden katkı sağlamaya devam ediyoruz. Raylı sistemlerimizin tamamlanmasıyla, yakıt, karbon emisyonu ve zaman gibi çevreyi doğrudan etkileyen hususlarda, büyük ekonomik kazançlar da sağlayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, oluşturduğumuz sistemlerle, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Yeni ürün ve hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz” dedi.

Lansman programı sonrasında Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Dönüşüm Projesi demo alanını gezen Bakan Karaismailoğlu burada beraberindekilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.