Bakan Karaismailoğlu, Halkalı İstanbul Metro hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu. Metro hattında çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-Havalimanı metro hattını Mayıs ayına yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardında kameralar karşısına geçen Karaismailoğlu, projede gelinen süreci anlattı.

Halkalı - Havalimanı hattının 31.5 kilometrelik uzunluğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bir şantiyeden bahsediyoruz. 31.5 kilometre bir metro hattı için çok uzun ve devasa bir proje. Bu proje yalnız başına değil. Bu projeye entegre diğer metro hatlarımız var. Havalimanından Gayrettepe’ye devam eden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar devam ediyor. Halkalı-Havalimanı metro hattı İkitelli-Kirazlı metro hattı, Başakşehir Kayaşehir metro hattı ve planlama aşamasında olan Vezneciler Arnavutköy metro hattı ile entegre oluyor. Hem İstanbullular için hem Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane’yi ilgilendiren önemli bir metro hattımız. Hem İstanbul’un batı yakasından, hem doğu yakasından dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı’na ulaşacak önemli bir metro hattı. Gayrettepe- Kağıthane-Havalimanı hattını Mayıs sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde İstanbul Havalimanı’nın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Havayollarında salgın ile birlikte büyük bir durgunluk yaşandıktan sonra Haziran itibariyle hareketlilik başladı. İstenilen düzeyde değil ancak THY Avrupa’nın en çok uçuş yapan havayolları arasında geçen ay lider durumunda. Havayolunun eski haline dönmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. İstanbul Havalimanı da salgın sürecinde sosyal mesafe alanlarının oluşturluması, sağlık kriterlerine uyulması bakımından önemli bir iş gördü" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanından demiryolunda büyük reformlar olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hızlı tren ihalelerini yapıyoruz, yapımlarına başlayacağız. Hedefimiz 2023’e devasa bir hızlı demiryolu hattı ile girmek. Yük hatları ile ilgili büyük çalışmalarımız var. Özellikle sanayi alanlarını ve limanlarımızı demiryolu ağlarına bağlamak istiyoruz. Bu sayede sanayideki lojistik maliyetleri büyük oranda düşecek. O yüzden demiryoluna çok önem verdik" diye konuştu.

Yarın yapılacak Formula 1 yarışına da değinen Karaismailoğlu, "9 yıl aradan sonra Formula1 Türkiye’de olacak. Bunun önemini hissederek gerekli desteklerimizi verdik. Yarışa hazırız. İnşallah yarın başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağız. 250’ye yakın yayın kuruluşu 2 milyar kişiye ulaşarak canlı yayınlayacaklar. Hem ülkemiz hem İstanbul tanıtımı için çok değerli bir yarışma" dedi.

Dünyanın salgın ile mücadele ettiği dönemde Türkiye’nin 5 milyar dolarlık altyapı yatırımı yaptığına dikkat çeken Karaismailoğlu, yatırımlarla Türkiye’nin dünyanın ortasında lojistik süper güç olma yolunda ilerlediğini söyledi.