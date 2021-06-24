Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü temel atma alanında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir” dedi.
Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün temel atma alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
“Ülkemiz küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır”
Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un Türkiye’yi lojistik üs konuma getireceğine dikkat çekerek, “Küçükçekmece gölü-Sazlıdere koridorunda yapılacak Kanal İstanbul’un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak. İnşasına başlayacağımız köprümüz ülkemize kazandırdığımız dev bir eser olan Kuzey Marmara Otoyolunun son parçası olan 45 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak. Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metredir. Eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğindedir. 196 metre uzunluğundaki betonarme kuleleri olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1618 metre olacaktır. Hiç şüphe yok ki güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bir teslimatı eksiksiz, hızlı yerine ulaştırmak ticaretin altın kuralıdır. Süveyş Kanalı’nda meydana gelen gemi kazası sonrası kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi bir kriz yaşandığını hep birlikte gördük. Ever Given adlı geminin geçirdiği kaza nedeniyle kanal bir hafta boyunca kapalı kaldı. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin günlük 9,6 milyar dolar zarara yol açtığı tespit edildi. Dünya ticaretinde zaman kavramının önemi düşünüldüğünde, ülkemiz konumu itibarıyla son derece avantajlıdır. O nedenle, bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum: Türkiye’nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracak ve Türkiye’yi dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek Kanal İstanbul projemiz, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye tarihe damgasını vuracaktır. Kanal İstanbul da Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına alternatif olacak en uygun rotanın, ülkemiz olduğu gerçeğini daha da güçlendirecek bir projedir" şeklinde konuştu.Kanal İstanbul’un Dünyayı Türkiye’ye bağlayacağını vurgulayarak, "Kanal İstanbul’un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılması ile ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumun ulaşım ve refah seviyesinin yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. Ülkemiz uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır. Projemiz tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.