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Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, E-scooter yarışının startını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, E-scooter yarışının startını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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