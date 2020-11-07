Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, E-scooter yarışının startını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, E-scooter yarışının startını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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