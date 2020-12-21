Bakan Koca açıkladı! 4 ülkeyle uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Bakan Koca açıkladı! 4 ülkeyle uçuşlar durduruldu

THY, uçuşların durdurulduğu 4 ülkeye gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, uçuşların durdurulduğu İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İngiltere'de mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili bir paylaşımda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi. Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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