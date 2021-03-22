banner4035

Bakan Koca: 'İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün her ortamda yayılabildiğini hatırlatarak, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor" dedi.

Bakan Koca: 'İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz'
banner3909

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841