İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021
Bakan Koca: 'İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün her ortamda yayılabildiğini hatırlatarak, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor" dedi.
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