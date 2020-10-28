Bakan Koca: “(Okullarda) Kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul’da yeni dönemde kademelendirmenin Bilim Kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı olmadığını söyleyebilirim.
Bakan Koca: “(Okullarda) Kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul’da yeni dönemde kademelendirmenin Bilim Kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı olmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar doğrusu bilim kurulunun kademelendirmeyi devam ettirme konusunda bir yaklaşımı yok.”
Bakan Koca: “(Okullarda) Kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul’da yeni dönemde kademelendirmenin Bilim Kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı olmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar doğrusu bilim kurulunun kademelendirmeyi devam ettirme konusunda bir yaklaşımı yok.”
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