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Bakan Koca’dan hastaneleri ziyaret paylaşımı

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL’DAKİ PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR DİZİ HASTANE ZİYARETİNE İLİŞKİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNDU.

Bakan Koca’dan hastaneleri ziyaret paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki programı kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi hastane ziyaretine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vaka sayılarının arttığı İstanbul’daki programı kapsamında hastaneleri ziyaret etti. Ziyaret ettiği hastanelerin başhekimlerinden ve yetkililerinden hastaneler hakkında bilgi alan Bakan Koca, incelemelerde bulundu. Hastanelere yaptığı ziyaretten bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Koca, yapılan toplantılarda hasta yüküne karşı yapılması gerekenlerin konuşulduğunu vurguladı. Bakan Koca paylaşımında, “İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece Devlet Hastaneleri Ziyareti: Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul’da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden. Yaptığımız toplantılarda, yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 21:28
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