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Bakan Koca’dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Koca’dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray Futbol Kulübü, resmi internet sitesinden Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiği duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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