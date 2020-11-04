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Bakan Koca’dan tanı konmamış korona virüs taşıyıcılarına karşı uyarı

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL’DA VE TÜRKİYE GENELİNDE VİRÜSE YAKALANANLARIN SAYISINDA ARTIŞ OLDUĞUNU BELİRTEREK "TANI KONMAMIŞ TAŞIYICILARLA KALABALIKTA, HERHANGİ BİR ORTAMDA BİR ARAYA GELEBİLİRSİNİZ." DİYEREK UYARIDA BULUNDU.

Bakan Koca’dan tanı konmamış korona virüs taşıyıcılarına karşı uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğunu belirterek "Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz." diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul’da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak.”

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