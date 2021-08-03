Bakan Kurum: 'Antalya, Muğla, Bodrum, Marmaris orman alanlarını imara açmayacağız'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum yangının 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada çıktığını belirterek, “Her afette olduğu gibi afetin ilk anından itibaren ilgili bakan arkadaşlarımız ile olay yerine intikal ettik. Her yerde yangın ile mücadeleyi, ormanlarımızı ve yerleşim alanlarımızı korumak için arkadaşlarımız mücadele verdiler. İnsanüstü bir gayret ile sahada bir çalışma yapılmakta. 48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654'ü taburcu edildi. 9 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Bin 882 afet zedeye psikososyal destek verildi. 70 veteriner hekimimiz hizmet veriyor. 59 vatandaşımız yurt ve pansiyonda kalıyor. 62 konteynerimizi kurduk. 128 çadırımızı kurduk. Geçici ahır talepleri var. Ahırlarımızı da geçici kurulumlarını sağlıyoruz. Diğer ihtiyaçları için ise 15 merkez alana konteyner kurduk. 13 bin 500 öğün yemek dağıtımı gerçekleşti” diye konuştu.

İHA

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 23:55