Bakan Soylu: “İstanbul’da 2 bin 900 olan toplanma alanını 5 bin 599’a çıkardık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’da 2 bin 900 toplanma alanı vardı. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var. Kişi başı toplanma alanı 1.29 metre kareden 3.37 metre kareye çıktı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nda afet ve uyuşturucu konularının ele alındığı muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantıda yaptığı konuşmada afet meselesinin önemine vurgu yaparak, “İlçemizde önemli kentsel dönüşüm projeleri takip ediliyor. Ancak deprem bize fırsat tanımayabilir. Bunun için önümüzde atacağımız adımlar var. Birincisi; riskli bina tespitlerine ağırlık vererek mahallemizi deyim yerindeyse alıcı gözle bakmak. Gerek belediye gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle irtibat halinde olup vatandaşlarımızı bilgilendirmek. İkinci konu ise afet eğitim çalışmaları. Bu konuda sizler aktif vazifelisiniz. Bu yılı Afet Eğitim Yılı ilan ettik. Bu kapsamda şu ana kadar Türkiye’de Ocak ayından şu zamana kadar 6 Milyon 241 bin 875 kişiye afet ve farkındalık eğitimi verdik. Sosyal medyadaki eğitim videolarımızın izlenme sayısı 4 milyon 350 bin 38 oldu. Hedefimiz bu yıl için 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında gördük ki; deprem anında ne yapacağını ve nereye kaçacağını bilmek pek çok durumda hayat kurtarıyor. Böyle kampanyalara muhtarların sahip çıkması olumlu sonuç üretiyor. Afet anında sahada en önemli partnerlerimiz muhtarlarımız. Onun için bu işi sahiplenmenizi beklediğimi belirtmek isterim. Aynı zamanda mahallenizde toplanma alanları, toplanma tatbikatları, deprem anı ve sonrasındaki ilk 6 saate yapılacaklarla ilgili bilgilerinizi gözden geçirmekte, o günün sıkıntısını azaltmakta mutlaka büyük etki yapacaktır” dedi.

“İstanbul’u depreme hazırlıyoruz”

Bakan Soylu, afetle ilgili telefon uygulaması çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, “İstanbul’da 2 bin 900 toplanma alanı vardı. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var. Kişi başı toplanma alanı 1.29 metre kareden 3.37 metre kareye çıktı. Ülke genelinde toplanma alanı yaklaşık 25 bin 32’dir. Neredeyse 5’te biri İstanbul’da. İstanbul için ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Talihi alanlarımızın sayısını artırdık, şimdi barınma alanlarını tekrar elden geçireceğiz gerekli bütün çabayı ortaya koyuyoruz. AFAD’ile ilgili bir uygulama hazırlamıştık. Bu uygulama bitti. Yakında sanal marketlere yüklenecek indireceğiz. Bunun da çok önemli faydaları olacağına inanıyorum” dedi.

Bakan Soylu, uyuşturucu konusuna ilişkin ise yaptığı açıklamalarda, “Çok önemli yakalamalar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıyı yapmayı planladığımız günün öncesinde 4 ton eroin üretmeye yetecek miktarda 7.4 ton ara madde ele geçti. Ancak bu yıl işin talep kısmını da baskılamak istiyoruz. Yaptığımız saha araştırmasında uyuşturucu kullananların annelerin meslekleri yüzde 90 oranında ev hanımı olduğunu biliyoruz. Her şey aslında anne baba evdeyken oluyor. Hatta uyuşturucunun en çok kullanıldığı yer sorusuna verilen cevap kendi evim ilk sırada” ifadelerini kullandı.