Bakan Soylu: “İstanbul’da 2 bin 900 olan toplanma alanını 5 bin 599’a çıkardık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’da 2 bin 900 toplanma alanı vardı. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var. Kişi başı toplanma alanı 1.29 metre kareden 3.37 metre kareye çıktı” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nda afet ve uyuşturucu konularının ele alındığı muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.
“İstanbul’u depreme hazırlıyoruz”
Bakan Soylu, afetle ilgili telefon uygulaması çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, “İstanbul’da 2 bin 900 toplanma alanı vardı. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var. Kişi başı toplanma alanı 1.29 metre kareden 3.37 metre kareye çıktı. Ülke genelinde toplanma alanı yaklaşık 25 bin 32’dir. Neredeyse 5’te biri İstanbul’da. İstanbul için ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Talihi alanlarımızın sayısını artırdık, şimdi barınma alanlarını tekrar elden geçireceğiz gerekli bütün çabayı ortaya koyuyoruz. AFAD’ile ilgili bir uygulama hazırlamıştık. Bu uygulama bitti. Yakında sanal marketlere yüklenecek indireceğiz. Bunun da çok önemli faydaları olacağına inanıyorum” dedi.Bakan Soylu, uyuşturucu konusuna ilişkin ise yaptığı açıklamalarda, “Çok önemli yakalamalar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıyı yapmayı planladığımız günün öncesinde 4 ton eroin üretmeye yetecek miktarda 7.4 ton ara madde ele geçti. Ancak bu yıl işin talep kısmını da baskılamak istiyoruz. Yaptığımız saha araştırmasında uyuşturucu kullananların annelerin meslekleri yüzde 90 oranında ev hanımı olduğunu biliyoruz. Her şey aslında anne baba evdeyken oluyor. Hatta uyuşturucunun en çok kullanıldığı yer sorusuna verilen cevap kendi evim ilk sırada” ifadelerini kullandı.