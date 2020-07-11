Bakan Soylu’nun çağrısına anlamlı destek

İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” projesine, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırsever iş insanı A. Sefa Üstün de destek vererek, Afrika’da açılacak 62 su kuyusu bağışında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da şahsı ve ailesi adına su kuyuları bağışında bulunduğu törende Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün ile Bakan Soylu arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Bir takım istişarelerle geçen görüşmede Üstün, İçişleri Bakanı Soylu’ya Emin Grup’un, Eminevim’in ve HAGEV’in (Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı) Afrika ülkeleri için yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakan Soylu ise verilen desteklerden ve yürütülen çalışmalardan ötürü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün’e teşekkür etti.