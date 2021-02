Bakan Varank: “İstanbul’u bu fetret döneminden çıkaracak olan bu salondaki AK Gençlerdir”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu kutlu şehir adeta Fetret dönemi geçiriyor. Bundan elbet hatalarımız olmuştur. Vakit hatalarımızdan ders çıkarma vaktidir. İşe İstanbul’u bu fetret döneminden çıkaracak olan bu salondaki AK Gençlerdir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşama yaparak gençlere seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “İstanbul 6. Olağan Gençlik Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Enerjisi yüksek gençlerle olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bu atmosferi sizlerle birlikte yaşamak gücümüze güç katıyor. Sizin gibi dimdik duran gençler olduğu sürece bu davanın sırtı yere gelmez. Bu davanın parolası belli; şuur, özgüven ve adanmışlıktır. İstanbul medeniyetimizin kalbidir. Eğer dünümüz bugünümüz ile aynıysa bir derde derman olamıyorsak, yaptığımız işi en iyi şekilde yapamıyorsak, muhtaca uzanan yardım eli bizim değilse işte o zaman bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Kendinizi asla küçümsemeyin, ben değişsem ne olur. Ben adım atsam ne işe yarar, diye sormayın. Bir yiğit yeter o yiğit çıkar samimiyetle, gayretle yola koyulur yalnızca milletin değil milletlerin kaderini değiştirir. İşte bu bizim asla kaybetmemiz gereken öz güvendir” dedi.

“Türkiye’yi hizmet siyasetiyle tanıştırdık”

“Bu parti vizyon ortaya koyanların bir işi tuttu mu arkasını getiren peşini bırakmayanların partisidir” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Varank, ”Bu parti kapalı kapılar ardında alınan kararlara, masa başında uygulanan senaryolarla, puslu havaları fırsat bilenlerin tehditlerine karşı milletin değerlerini yüceltmek adına her türlü fedakarlığı yapanların korkmadan, çekinmeden, dimdik ayakta duranların partisidir. Sizler bu ülke için hayal kuran, o hayalle inanan, o hayalin peşinden koşanlarsınız. Bizi farklı kılan bu adanmışlıktır. Her türlü badireye karşı ayakta kalmamızın yegane sebebi bizi bu farklılarımızdır. Bizi ayıran bu değerlere sımsıkı sarılacağız. Şuurumuzdan ödün vermeyecek, özgüvenimizden asla vazgeçmeyecek kendimizi davamıza adayacağız. Biz böyle olduğumuzda bu millet için verdiğimiz mücadelenin karşısında hiçbir güç hiçbir ittifak duramaz. Son 10 yılda Türkiye’nin yaşadıklarını şöyle bir düşününün. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-15 Aralık operasyonları, Hendek terörü, 15 Temmuz darbe girişimi, Ambargolar, ekonomik saldırlar ve daha niceleri ülkemizin türlü tuzaklarla düşürülmek istendiği her olayda o tuzakları siz genç kardeşlerimizin destekleriyle o tuzakları tersine çevirdik. Anayasa kitapçıklarının havada uçuştuğu, faili meçhul cinayetlerin kol gezdiği, yazar kasaların hükümeteler devirdiği dönemlere hep birlikte sünger çektik. Reform ve demokratikleşme paketleriyle Anayasa değişiklikleriyle referandumlarla hayal bile edilemeyen devrimleri hep beraber gerçekleştirdik. Türkiye’yi hizmet siyasetiyle tanıştırdık” diye konuştu.

“Savunma Sanayii’nde gerçeğe dönüştürdük”

"Enerjiden, ulaştırmaya sağlıktan turizme kadar her alanda adeta çağ atlattık" diyen Bakan Varank, ”Hızlı trenlerden Marmaray’a, köprülerden duble yollara, dünyanın en büyük havalimanlarını, şehir hastanelerini, tünellerini ve daha binlerce hizmeti ülkemize kazandırdık. Savunma Sanayii’nde gerçeğe dönüştürdük. Bugün Türkiye için oyunu değiştiren ülke diye manşetler atıyorlar. İşte bunu milli teknoloji hamlesi ile başardık. İnşallah bu vizyon ile ülkemizi tüm kritik teknolojilerin üreticisi haline getireceğiz. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın en önemli teknolojilerinden biri olmamız işte bu vizyon sayesindedir. Sevgili gençler biz geleceği gökyüzünde arıyoruz. Mili uzay programımızı ilan ettik. Biz çalışmalarımıza başladık ama uzaya gidecek olan size değerli gençlerimizsiniz. Kardeşlerimiz siz yerli otomobilde yapsanız, İHA, SİHA da yapsanız uzay hedefi de açıklasanız birileri asla çamur atmaktan vazgeçmiyor” dedi.

“Uzay ajansı kurulduktan birgün sonra Anayasa Mahkemesine koşup kapatılması için şikayet eden de CHP oldu”

“Bunlar muhalefet etmeyi iktidara her şart ve koşulda iktidara karşı gelmek olarak görüyorlar” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Varank, “Muhalefet etmeninin milletin çıkarları uğruna iktidara yapıcı eleştirilere getirmenin olduğunun farkında bile değiller. CHP’de işler şu şekilde yürüyor; Kılıçdaroğlu oturuyor, en güzel yalanı kim söylüyor en çok iftirayı kim atıyorsa onu ödüllendiriyor. CHP’de sesi yüksek çıkanlara bir bakın hepsinin yalan karnesi çok kabarık. Hal böyle olunca siyaset ne yazık ki günden güne kirli bir hal alıyor. Beyefendiler utanmadan sıkılmadan AK Parti 18 yılda tek bir fabrika açmadı, diyor. Kuldan utanmanız yok, bari Allah’tan korkun, diyoruz. Son 2 yılda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ilk ve tek enzim fabrikasını, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını, Türkiye’nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasının, Türkiye’nin en büyük aydınlatma fabrikasının, Dünya’nın 3’üncü büyük fıstık işleme tesisini törenle açtık. Sadece son 2 yılda bunlar bizzat açılışlarına katılabildiğimiz fabrikalar. Bunlarda utanma namına hiçbir şey yok. Yol, köprü şehir hastanesi yapıyorsunuz, bunlar ‘Millet uzaya gidiyor siz yol derdindesiniz’ diyorlar. Milli uzay programını açıklıyoruz, bu kez de ‘millet sizden hizmet bekliyor siz uzaydan bahsediyorsunuz’ diyorlar. Uzay ajansı kurulduktan bir gün sonra Anayasa Mahkemesine koşup kapatılması için şikayet eden de CHP oldu” şeklinde konuştu.

“Bu millete söyleyecekleri ortaya koyacakları hiçbir vizyonları yok”

CHP belediyeciliğini eleştiren Bakan Varank, “Talimat şu AK Parti ne derse tersini söyleyin. AK Parti ne yaparsa tersini yapın. Korona virüs salgını patlak verir vermez. Mevcut hastaneleri bitirelim yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik. Peki CHP’li büyükşehir belediye başkanı ne yaptı? Utanmadan benim Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu yapacak bütçem yok dedi. Sonra orijinalliği tartışmalı tabloya tam 8 milyon lira verdi. Siz bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız gelin TÜBİTAK’a başvurun biz size karbon testi ile onların kaç yıllık olduklarını söyleriz. Aklındaki şüpheleri gideririz. Çünkü biz bilimle çalışıyoruz. İstanbul’un içme suyu ne olacak diye tartışılırken, herkes çevre hassasiyetinden bahsederken ileri biyolojik su arıtma tesisiniz temel atmama törenini yapmakla övündü. Orada kendini yapraklara alkışlattı. Bu millete söyleyecekleri ortaya koyacakları hiçbir vizyonları yok” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’u bu fetret döneminden çıkaracak olan bu salondaki AK Gençlerdir”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını eleştiren Bakan Varank, “Bu kutlu şehir bizi var eden şehirdir. Bu şehrin her ilçesinde her sokağında bizim izimiz var. Biz bu şehir unutulmuş hizmet görememiş dışlanmış ilçelerin destekleriyle kazandık. Recep Tayyip Erdoğan’ın gönlü vefalı siyasetiyle kazandık. Bu kutlu şehir adeta Fetret dönemi geçiyor. Bundan elbet hatalarımız olmuştur. Vakit hatalarımızdan ders çıkarma vaktidir. Seçimlerin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti İstanbul hizmet noktasında yerinde saymaya geriye gitmeye başladı. İstanbul’un 7 tepesini Bodrum’a yeğleyen, çalışmaktan çok tatil yapmayı seven bir başkanı var. Magandalığı, siyaset yapmak sanan, terör örgütlerinin yoldaşı bir CHP il başkanı var. Bu kadim şehir bunları hak etmiyor. İşe İstanbul’u bu fetret döneminden çıkaracak olan bu salondaki AK Gençlerdir” dedi.

“Yeni ve sivil bir anayasa Türk toplumumuz bir talebidir”

Yeni anayasa hazırlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı yeni anayasa çağrısı ile çok daha güçlü bir Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz. Tabi Cumhurbaşkanımızın yeni ve sivil anayasa çağrısına maalesef bu güne kadar esaslı bir yanıt alabilmiş değiliz. Bu aradan muhalefete de seslenmek istiyorum. Yeni ve sivil bir anayasa Türk toplumumuz bir talebidir. Karakterini ve ruhunu yitirmiş bir anayasa Türkiye’nin hedeflerini de vizyonunu da yakışmıyor. Türkiye’nin demokrasi geçmişi yeni ve sivil bir anayasa çıkarmak için yeterince olgun. Çağrımız şu; amasız fakatsız bir şekilde yeni ve sivil anayasa iradesini tüm partilerden görmek istiyoruz. Bu süreci büyük bir ortak payda ile nihayete erdirmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Gençlerimizi kullanıyor, onları kendi kirli ideolojilerle zehirlemek istiyorlar”

Boğaziçi eylemlerine de değinen Bakan Varank, “Güçlü bir Türkiye’nin olmazsa olması yetkin insan kaynağıdır. Başarılı hayal kurabilen girişimci gençlerimizdir. Bu ülke ancak sizin omuzlarınızda yükselebilir. Bu yüzden gençlerimizi kullanıyor, gençlerimizi kendi kirli ideolojilerle zehirlemek istiyorlar. İşte Boğaziçi meselesini bu yüzden köpürtmeye çalıştılar. Siz hiç Boğaziçi Üniversitesi ile alakalı şu enstitüye daha fazla kaynak aktaralım. Bu alanda şöyle bir çalışma yapalım diyen gördünüz mü? Boğaziçi’nde akademik kaliteyi arttırmak için gençlerimize daha faydalı olabilmek için getirilen bir öneri hiç muhalefet tarafında var mı? Tek amaç Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çıkmak” dedi.

“Buradan Gezi çıkarmak isterseniz ancak avcunuzu yalarsınız”

Boğaziçi Üniversitesi olaylarına değinen Bakan Varank, “Derdi eğitim olan üniversitelerimizin kalitesini konuşmak isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Ama buradan Gezi çıkarmak isterseniz ancak avcunuzu yalarsınız. AK Parti hükümetlerinin Türkiye’sinde üniversitelerin en özgür zamanını yaşanıyor. Bizim dönemimizde ikna odaları kurulmaz, fişlemeler yapılmaz, insanlar kılık kıyafetlerinden dolayı dışlanmaz” ifadelerini kullandı.