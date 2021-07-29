Bakırköy’de dalgaların denize çektiği çocukları vatandaşlar kurtardı

Bakırköy’de manzarayı seyretmek için kayalıklara oturan aile bir anda yükselen dalgaların yükselmesi ile büyük panik yaşadı. Dalgalar iki çocuğu denize çekti. Çocuklar çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.Bakırköy Sahile bir aile çocuklarıyla birlikte gezmeye geldi. Aile bir süre sonra manzarayı seyretmek için kayalıklara oturdu. Bir anda yükselen dalgalar 2 çocuğu denize çekti. Büyük panik yaşayan aile fertleri çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Emrah ve Reşat Hatipoğlu isimli vatandaşlar çocukları kurtararak karaya çıkardı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.