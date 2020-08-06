Bakırköy’de polis ekipleri korona virüs önlemlerini denetledi

Bakırköy’de polis ekipleri ilçede birçok noktada korona virüs önlemlerini denetledi. Vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan ekipler, parklardaki çocuklarla da tek tek ilgilendi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede birçok noktada korona virüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçları, semt pazarı ve parklarda dolaşan ekipler sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Maskesi olmayan vatandaşlara maske veren polis ekipleri, parklardaki çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklara maske veren ekipler, ellerine de dezenfektan sıktı. Polis, ailelere de uyarılarda bulunarak maske ve dezenfektan kullanımına dikkat çekti.