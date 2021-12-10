BAL-GÖÇ adayı Balkan: “Bursa, Türkiye ve Balkanlar’da çok güzel işler yapacağız”

Bursa’da Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (BAL-GÖÇ) kongre heyecanı yaşanıyor. Prof. Dr. Emin Balkan da adaylığını açıkladı.

Bursa’da Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) ocak ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkanlığa talip olan Prof. Dr. Emin Balkan, Merinos Göl Park’ta düzenlediği basın toplantısında adaylık ve kongre sürecini değerlendirdi. Toplantıya, Balkan dernekleri, federasyonları, toplulukları, STK temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri, odalar, çok sayıda Balkan Göçmeni ve gazeteciler katıldı.

Balkan göçmenleri kültür ve dayanışma derneğinin Bulgaristan’a, balkanlara yönelik politikalarının Bursa’da çok etkin olduğunu ama son yıllarda tabandan bir kopukluk olduğunu dile getiren Balkan, “Camiamız bu sıkıntıları tespit ederek benim yeniden adaylığım için çok yoğun bir baskı oluşturdu. Ben de bu görevden kaçamazdım. Bu baskıyı kabul ettim yeni dönemde yeni arkadaşlarımızla birlikte temsil yeteneği iyi bir ekip olacağız. Tabanımızla birlikte Bursa, Türkiye ve Balkanlar’da çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Bütün balkanları kucaklayacağını söyleyen Emin Balkan, “Balkanlara yönelik ortak ve bölgesel sorunlarımız var. BAL-GÖÇ hepsine belki koşamayabilir ama bölgesel derneklerimiz, yöresel derneklerimiz ve kurumlarla iş birliği yaparak balkanlara yönelik politikalarımızı ve yerelde de birlik ve beraberliğimizi daha güçlü hissettirmemiz gerekecek. Bu yönetim süresince kadınlar ve gençler daha çok göz önünde olacaklar” diye konuştu.