Balık satıcıları odası yönetim kurulu üyesi Balcı: “ Her balıktan balıkçının yüzü güldü”

15 Nisan tarihi itibariyle denizlerde avlanma yasağının başlamasının ardından Balık Satıcıları Odası Yönetim Kurulu üyesi Kenan Balcı geçtiğimiz av sezonu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, “ Her balıktan balıkçının yüzü güldü” dedi.

Denizlerde avlanma yasağının başlamasıyla birlikte 1 Eylül’den bu yana geçen süreci Balık Satıcıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Balcı tarafından değerlendirildi. Balcı, “ Gümbür gümbür geçti. Çünkü palamut demek heyecan demek 2 buçuk ay süreyle aralıksız palamut tuttuk. Halkımız durmadan palamut yedi. 10 lira gibi ucuz fiyatlara yedi. Palamuttan sonra çinekop ve sarıkanat yedik. Daha sonra hamsi ve istavrit imdada yetişti” dedi.

“Her balıktan balıkçının yüzü güldü”

Önümüzdeki sezon en çok hangi balığın denizlerde bulunabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini ifade eden Balcı, “Deniz o kadar hassas ve derin ki, balık o kadar anlaşılmaz ki bunun şeklini kimse bilemez. Her balıktan balıkçının yüzü güldü. Bizim balıkçılarımız biraz karamsardır. Az olduk az sattık dediler. Bazı gün gelir 10 günü kurtarırsınız bazı günler yarım günü kurtarırsınız. Bu sene çok orijinal bir şey yaşadık. 10 sene boyunca olmayan kofana balığı akını yaşadık. Denizlerde buzhane balığı çıkmaz zaten buzhane atacak kadar balıkta yoktu. Buzhanelere adamlar balıklar dolduramadı çünkü taze geldi taze balıklar hemen tüketildi. Görünen önemlidir. Bugün itibariyle büyük gemiler limana çekildi. Küçük gemiler dediğimiz zaman insan gücüyle çekilen ağlardır. Küçük gemiler 6 aydır bugünü bekleyerek büyük teknelerin paydosu küçük gemilerin başlangıcıdır. Yarın itibariyle küçük gemilerin tuttuğu balıkları yiyeceğiz” diye konuştu.