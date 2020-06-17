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Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

1 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLAYAN “YENİ NORMALLEŞME” SÜRECİNE AYAK UYDURMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞLAR, GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTARKEN SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT ETTİ. SABAH SAATLERİNDE KÖPRÜ ÜSTÜNE GELEN BALIKÇILARIN KURALLARA DİKKAT ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.

Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

1 Haziran itibariyle başlayan “Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların kurallara dikkat ettiği görüldü.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran Korona virüs (COVİD-19)’e karşı mücadele devam ediyor. 11 Mart’tan bu yana virüsle mücadele eden ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren bazı durumlarda gevşetmeler başladı. Adı “Yeni Normalleşme” dönemi olan bu sürecin olmazsa olmazları el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmek.

Galata Köprüsünde “Sosyal Mesafe” kuralı uygulanıyor

Son günlerde yapılan test sayılarına göre artış gösteren vaka sayısının olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Sabah saatlerinde Galata Köprüsü üstüne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

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