Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

1 Haziran itibariyle başlayan “Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların kurallara dikkat ettiği görüldü.
Galata Köprüsünde “Sosyal Mesafe” kuralı uygulanıyor
Son günlerde yapılan test sayılarına göre artış gösteren vaka sayısının olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Sabah saatlerinde Galata Köprüsü üstüne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.