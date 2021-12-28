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Balıkçı barınaklarının kira sözleşmeleri tadil edilerek güncellendi

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İstanbul’da balıkçı barınaklarının kira sözleşmeleri tadil edilerek güncellendi.

Balıkçı barınaklarının kira sözleşmeleri tadil edilerek güncellendi

İstanbul’da balıkçı barınaklarının kira sözleşmeleri tadil edilerek güncellendi.

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7191 Sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren balıkçı barınaklarının kiralanması işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığına devrinden önce Anadolu ve Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlıklarınca ihale edilerek kira sözleşmeleri imzalanan; Avcılar - Ambarlı, Bakırköy - Zeytinlik, Bakırköy - Yeşilköy, Fatih - Küçükmustafapaşa, Fatih - Kocamustafapaşa, Fatih - Yenikapı (Eminönü), Kadıköy - Bostancı, Silivri - Selimpaşa, Üsküdar - Selimiye (Harem), Zeytinburnu - Zeytinburnu balıkçı barınaklarının sözleşmeleri tadil işlemleri tamamlandı. Yenilenen sözleşmeler İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Su Ürünleri Kooperatif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 22:00
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