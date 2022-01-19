Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı

Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı. Gençlere balığı sevdirmek için yeni çıkarttığı yemekleri sundu. Balık dürüm, hamsi burger, balık burger ve ekmek arası balık olarak tanıttığı ürünlerin hazırlanışını anlattı.

Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan olarak da bilinen Kenan Balcı, yarıyıl tatilinde öğrenciler için hazırladığı balık yemeklerini tanıttı. Ürünlerde uskumru, hamsi, sardalya, levrek balığının karışımından oluşan balık burger dikkat çekerken, balık dürüm, hamsi burger, ekmek arası balık gibi yemeklerle gençlere balığı sevdirmeye çalıştı. Yaptığı yemeklerin tariflerini ve hazırlanışını uygulamalı olarak gösteren Balcı, ‘’ Bu tarifler de Kenan ağabeylerinden gençlere hediye olsun ‘’ dedi.

"Balıkçı Kenan ağabeylerinden öğrencilere armağan olsun’’

Gençlere balık yemeği sevdirmek için çabaladığını belirten Kenan Balcı, "Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle gençler evlerinde vakit geçirmeye başladı. Ben de bu süreçte gençlerin sağlıklı yemek yemesini amaçladım. Balıkları kılçığından dolayı yemeyen gençlere özel, kılçıksız yemekler hazırladım. Uskumru, hamsi, sardalya ve levrek balığının karışımından oluşan köfte ile balık burger yaptım. Onun dışında ekmek arası kılçıksız balık, balık dürüm ve hamsi burger gibi yemekleri gençlere tarifiyle birlikte anlatmaya çalıştım. Yarıyıl tatilinin bitip öğrenciler okullarına döndüğünde zıpır zıpır, enerjiyle eğitimlerine devam etmesi benim en büyük isteğimdir. Bu tarifler de Balıkçı Kenan ağabeylerinden öğrencilere armağan olsun ‘’ dedi.