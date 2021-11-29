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Balıkesir’de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu

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Balıkesir şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sağanak, yağmurla birleşince hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir’de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu
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Balıkesir şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sağanak, yağmurla birleşince hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına devam ederken başlayan sağanak yağış sonrasında vatandaşlar, ıslanmamak için kendilerini otobüs duraklarına atarken, yağmura rağmen yürümeyi tercih edenler yağmur ve fırtınayla beraber mücadele etmek zorunda kaldı.

Balıkesir şehir merkezinde fırtına devam ederken başlayan sağanak yağış, olumsuzluklara neden oldu. Aracı ve şemsiyesi olmayan vatandaşlar, yağmurdan ıslanmaktan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. Balıkesir Gar Binası önündeki trafik ışıklarında yağan yağmurdan kaçmak isteyen bir vatandaşın düştüğü görüldü. Sağanak yağışla birlikte trafik akışında da sıkıntı yaşanırken, vatandaşlar trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sağanak yağışla birlikte yaşanan fırtınada ağaçlar ve bayrak direkleri devrilme tehlikesi yaşadı.

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