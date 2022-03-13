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Balıkesir’e şehit ateşi düştü

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Suriye’de El-Bab’ta görevli olduğu esnada kalp krizi geçiren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Nail Türeme’nin şehadet haberi memleketi Balıkesir’e ulaştı.

Balıkesir’e şehit ateşi düştü
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Suriye’de El-Bab’ta görevli olduğu esnada kalp krizi geçiren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Nail Türeme’nin şehadet haberi memleketi Balıkesir’e ulaştı.

Görev için gönderildiği Suriye El Bab’ta kalp krizi geçiren polis memuru Nail Türeme kurtarılamayarak şehit oldu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Suriye/El-Bab’da görevli bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan hemşehrimiz polis memuru Nail Türeme’ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit Türeme’nin Altıeylül ilçesi Karamanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, cenazenin de burada defnedileceği kaydedildi.

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