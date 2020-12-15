Balkonları çöken binayla ilgili Kaymakamlıktan açıklama yapıldı

Avcılar’da balkonları çöken bina ile ilgili Avcılar Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada, balkon demirlerinin sökülmesi sırasında çökme meydana gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.Avcılar Kaymakamlığı, balkonları çöken bina ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 14.30 sıralarında İlçemiz Merkez Mahallesi Demir Sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada, balkon demirlerinin sökülmesi sırasında çökme meydana gelmiştir. Olayda yaralanan 2 inşaat işçisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır” denildi.