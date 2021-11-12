Balon futbolunda Başakşehir şampiyonları belli oldu

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları’nda, Başakşehir’deki okullar arasında düzenlenen balon futbolu turnuvasının final karşılaşmaları nefesleri kesti. Erkeklerde Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Özel İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi, İstanbul genelindeki finallerde Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandı.

Başakşehir Belediyesi’nin başlattığı ve bu yıl İstanbul geneline yaydığı İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir’deki okullar arasında düzenlenen bilyalı tornet yarışlarından sonra balon futbolunda da final karşılaşmaları büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Final karşılaşmaları nefesleri kesti

Zorlu karşılaşmalar sonucunda erkeklerde Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Özel İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi şampiyon kupasının sahibi oldu. Şampiyon takımların oyuncuları, Başakşehir’i en iyi şekilde temsil ederek, İstanbul finallerinde de birincilik kürsüsüne çıkmak istediklerini söyledi.

Sırada basketbol ve voleybol var

Şehit Erdem Özçelik Stadı’nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya, Başakşehir’deki 31 okuldan 296 öğrenci katıldı. İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında il genelinde düzenlenen balon futbolu turnuvalarında bin 586 öğrenci mücadele edecek. Başakşehir’deki okullar arasında gerçekleştirilecek basketbol ve voleybol turnuvaları 23 Kasım’da başlayacak.