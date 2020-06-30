Bangladeş Büyükelçisi Sıddiki’den SANKON’a ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunu ziyaret eden Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki, “Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır” dedi.
Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi M.Allama Sıddiki’ye SANKON kuruluşunun ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketleri ile Bangladeş Devlet şirketleri SANKON girişimleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, “SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Bangladeş arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere büyük önem veriyoruz” dedi.
Bangladeş Devleti Ankara Büyükelçisi M.Allama Sıddiki de Türkiye Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkat çekti. Ziyarette hazır bulunan iş adamları ve iş kadınlarına Bangladeş ekonomisi ve yatırımları hakkında bilgiler veren Sıddiki, “Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır” diye konuştu.