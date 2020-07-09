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Barajların doluluk oranı düştü

İSTANBUL’DA TEMMUZ AYINDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI SON 3 YIL ORTALAMASINA GÖRE DÜŞTÜ. SON 3 YILDA YÜZDE 75’LERDE OLAN DOLULUK ORANI BU YIL YÜZDE 62’YE KADAR GERİLEDİ.

Barajların doluluk oranı düştü

İstanbul’da Temmuz ayında barajların doluluk oranı son 3 yıl ortalamasına göre düştü. Son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranı bu yıl yüzde 62’ye kadar geriledi.

İstanbul’da havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre barajlarının doluluk oranı düştü. 09 Temmuz tarihinde son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranının bu yıl yüzde 62’ye kadar gerilediği görüldü. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranının düşmeye devam edeceği öngörülüyor.

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