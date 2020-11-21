Başakşehir Belediyesi’nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor

Başakşehir Belediyesi teknoloji hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye genelinde 30 milyondan fazla oyuncusu bulunan espor’un yeni merkezi Başakşehir’de yükseliyor.
Başakşehir Belediyesi, espor’un yeni merkezi olma yolunda ilk hamlesini Base Espor Merkezi ile atıyor. Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Başakşehir Espor Merkezi ile gençler espor’a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacak. Başakşehir Belediyesi spor yatırımlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye’de belediyeler arasında ilk kez hayata geçirilecek olan Başakşehir Espor Merkezi ile birlikte modern spor dalı olan espor’un en iyileri Başakşehir’de yetişecek.
Oyunun başlangıç noktası olacak
Profesyonel oyuncular koçluk yapacak
Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olarak gösterilen espor, gençlerin hayatında büyük bir öneme sahip. Espor yönetimini profesyonel hale getirmek için çalışmalara başlayan Başakşehir Belediyesi, Base Espor Merkez’ini hayata geçirdi. İçerisinde yeni nesil oyun bilgisayarının ve ekipmanlarının da bulunacağı espor merkezinde gençler profesyonel espor oyuncu ve koçlarla çalışacak. Yapılan turnuvaların ardından gençlere espor oyuncusu, koçu ya da eğitmeni olmanın yolu açılacak. Gençlerin gelişimine göre yerel ya da ulusal takımlara transfer olma imkânı sunulacak.
Başakşehir Belediyesi kendi takımlarını kuruyorTüm pandemi tedbirleri alınarak maske mesafe ve hijyen kuralları öncülüğünde Aralık ayı itibariyle ilk kayıtların başlayacağı Başakşehir Espor Merkezi’nde bir çok oyun türünde takımlar da oluşturulacak. Bu sayede gençlerin rekabet ortamında çalışıp, profesyonel oyuncu olma yolunda ilk adımlarının atılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Aylık olarak düzenlenecek olan turnuvalara da ev sahipliği yapacak olan Base Espor Merkezi’nde yetişen gençler ulusal ve uluslararası turnuvalar da mücadele imkanı bulacak.