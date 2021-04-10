Başakşehir Derviş Ağa Camii ibadete açılıyor

Başakşehir’de, hayırseverlerin desteğiyle Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yapılan Derviş Ağa Camii’nde sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Camimizi Ramazan ayında ibadete açmayı planlıyoruz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir’de yapımı devam eden Derviş Ağa Camii’nin inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, “Ramazan ayına günler kala Başakşehirimize bir cami daha kazandırıyoruz. İlçemizin manevi atmosferini taçlandıracağımız bu kıymetli eserin yapımında emeği geçen tüm hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun.” şeklinde konuştu.

Bin 500 kişi ibadet edebilecek

Camilerin toplum hayatının temel taşı, ilim ve irfan mektebi olduğunu ifade eden Başkan Yasin Kartoğlu, şunları söyledi:

“İnşaat çalışmalarında sona yaklaştığımız Derviş Ağa Camii inşaatında inceleme yaptık. Camimizin içerisinde çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemesini de kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bin 500 kişinin aynı anda Allah’ın huzuruna yöneleceği bu mübarek mekânı kısa süre içerisinde ibadete açacağız.”