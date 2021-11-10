Başakşehir dublaj okulu başlıyor

Başakşehir Belediyesi, gençlerin farklı alanlarda gelişmesini sağlayan akademilerine bir yenisini daha ekliyor. Dizi ve film karakterlerini seslendiren yeni dublaj sanatçılarının yetişeceği Başakşehir Dublaj Okulu, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarında bir ilke daha imza atıyor. Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi ile Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nun ardından Dublaj Okulu’nda da eğitimler başlıyor. Birbirinden deneyimli eğitmenlerin, dublaj ve seslendirme dersleri vereceği Dublaj Okulu’nda kursiyerlere 5 hafta boyunca eğitim verilecek.

Dublaja dair her şey bu okulda

Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’ndeki son teknoloji sınıflarda eğitim alacak olan kursiyerlere, Türkçe kurallarına uygun, akıcı ve anlaşır konuşma becerisi kazandırılacak. Kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmeleri, seslerini etkili bir biçimde kullanabilme ve ses bilimine uygun olarak telaffuz edebilmeleri konusunda eğitimler verilecek. Bir seslendirme sanatçısında olması gereken özellikler, monitörden metin takibi, diyalog metin takibi yapabilmesi ile belgesel, fragman ve reklâm seslendirmeleri yapma becerisi kazandırılacak. Kursiyerlere, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları kavramaları, beden dilini etkili biçimde kullanabilmeleri ve seslendirme ile dublaj meslek becerisi elde etmeleri sağlanacak.

Deneyimli isimlerle 5 haftalık eğitim

5 hafta boyunca devam edecek olan eğitimlerde, Tevfik Sütay ve Uğur Babürhan diksiyon, Dicle Ezgi Gözoğlu dublaj, İbrahim Elden reklam seslendirme ve tanıtım alanında bilgi ve deneyimlerini kursiyerlere aktaracak.