Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nin temeli atıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Kayabaşı’nda yükselecek olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nin temelini attı.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nin temeli Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen törenle bugün atıldı. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Başakşehir’in Çam ve Sakura Hastanesiyle sağlık alanında bir merkez haline geldiğini ve bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

“Hayvanlarımız için güzel mekanlar olacak ve buralarda tedavileri yapılabilecek”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hastanenin hayvanlar için önemli bir merkez olacağını belirterek “Daha önce bulunduğumuz bu bölgede Kayabaşı Hayvan Rehabilitasyon merkezimiz vardı. O bize yetersiz geldiği için aramızda bulunan hayvan sever arkadaşlarımız bize hatırlattılar. Yapılan planlamaların ardından güzel bir proje ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesiyle insanlık adına büyük bir adım oldu ve Avrupa’nın en büyük hastanesi açıldı. Bu Başakşehir için büyük bir gurur kaynağı oldu. İnşallah bu günde çok güzel bir hayvan hastanesi temel atımı için bir araya geldik. Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevini sizlerle birlikte inşa edeceğiz ve bu eseri Başakşehir’imize kazandıracağız hem insanlık için hem de hayvanlarımız için güzel mekanlar olacak ve buralarda tedavileri yapılabilecek” dedi.

“Biz bu konuda Peygamber Efendimizi örnek alıyoruz"

Sözlerine devam eden Kartoğlu, “Biz bu konuda Peygamber Efendimizi örnek alıyoruz. O kedileri bir ev halkı olarak sayıyordu. Yolda develeriyle giderken yüklerini indirmeden namaza başlamadığını biliyoruz. Bugünü özel kıldık 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Birazdan temelini atacağımız alan yaklaşık 5 bin 300 metrekare dev bir alana sahip içerisinde birçok özelliği var sadece kapalı alanlarda değil açık alanlarda çok özel mekanlar oluşturuldu. Bu tesis tamamlandığında Başakşehir hayvanlarımız için de bir hizmet merkezi olacak. Çam ve Sakura Hastanesi nasıl insanlar için bir merkezse inşallah burası da hayvanlarla ilgili bir merkez olacak. İlçemizde 33 noktada hayvan besleme noktamız var. Bu besleme üniteleri aynı zamanda hayvanların kendisinin de içerisinde rahatlıkla konuşlanabileceği güzel merkezler” diye konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Hayvan Hastanesinin temel atma işlemi gerçekleştirildi.