Başakşehir Kayapark Sakura Evleri’nde ilk hak sahipleri belirlendi

Başakşehir’de inşa edilen Kayapark Sakura Evleri’nde ön talep fırsatı ve maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulan 50 dairenin kura çekimi yapıldı.

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile Kayabaşı Mahallesi’nde inşa edilen sosyal konut projesi Kayapark Sakura Evleri için sona gelindi. Doğa ile iç içe olan ve Çam Sakura Şehir Hastanesine yürüme mesafesinde olan Sakura Evleri’ndeki 50 daire için bugün kura çekimi gerçekleştirildi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılan ve online olarak canlı yayınlanan kura çekiminde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik hazır bulundu.

6 blokta iki farklı tipte 267 adet 2+1 ile 178 adet 3+1 olmak üzere 445 daire inşa edilen proje kapsamında ilk etap hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiminde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik açıklamalarda bulundu.

Kayapark Sakura Evleri’nin, Başakşehir Belediyesine bağlı Başakkent İnşaat Turizm’i tarafından kendi imkanlarıyla hayata geçirmiş olduğu ilk kentsel dönüşüm projesi özelliği taşıdığına dikkat çeken Melik, “Projemiz, 17 dönüm arazi üzerinde 6 bloktan oluşan toplamda 445 daire olacak şekilde planlandı. Projemiz içinde sosyal donatı alanları çocuk oyun alanları kapalı otoparklar ile mahallemize değer katacak bir proje olacak. Kayapark Sakura Evleri, hak sahiplerine, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Millet Bahçeleri ve metroya yakınlığı ile şehrin ve sağlığın merkezinde yemyeşil bir hayat vaat ediyor. Toplamda 8 bin 262 başvuru yapıldı. Kura çekilişinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde de yeni kentsel dönüşüm projelerimiz de hayata geçecek" şeklinde konuştu.