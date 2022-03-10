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Başakşehir Millet Bahçesi beyaza büründü

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İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok noktası kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi dron ile görüntülendi.

Başakşehir Millet Bahçesi beyaza büründü
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İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok noktası kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çatıların ve yol kenarlarının beyaza büründüğü, etrafındaki yolların ise açık olduğu görüldü.

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