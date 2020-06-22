Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin çevresine çam ve sakura ağaçları dikilmişti. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 dönümlük alana dikilen yüzlerce ağacın sulama sistemleri çalışmaları başladı. Öte yandan hastane çevresini süsleyen ağaçların mart sonu veya nisan aylarında çiçek açması bekleniyor. Dikilen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK YOĞUN BAKIM KAPASİTESİNE SAHİP OLAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’NİN ÇEVRESİNE DİKİLEN ÇAM VE SAKURA AĞAÇLARIN SULAMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI. HASTANENİN ÇEVRESİNİ SÜSLEYEN AĞAÇLARIN MART SONU VEYA NİSAN AYINDA ÇİÇEK AÇMASI BEKLENİYOR.
YORUM EKLE