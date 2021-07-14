Başakşehir Yeni Medya ve Radyo Akademi’de mezuniyet coşkusu

Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi’de mezuniyet heyecanı yaşandı. Alanında uzman kadrolardan eğitim alan 34 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek yeni medya akademisi olan Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi’de mezuniyet heyecanı yaşandı. Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim gören YouTuber ve radyocular eğitimlerini tamamladı. Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen sertifika töreninde, sanatçı Berfin Bulut mini bir konser verdi.

“Fırsatları sonuna kadar değerlendirin”

Gençlerin önünü açan projeleri her zaman desteklediklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Sizin için güzel bir ortam oluşturmak için çalışma yaptık. Tüm imkânlara sahip olmanız için dört dörtlük bir merkez hazırladık. Bu fırsatları sonuna kadar değerlendirmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz” dedi.

“Ailemizin bir parçası oldunuz”

Üretim dişlisinin merkezinde yer almak istediklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bizim amacımız üretim alanları oluşturmak. Ne kadar çok üretim alanı oluşturursak o kadar hedeflerimize ulaşmış oluruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizler, bizim ailemizin bir parçası oldunuz. Bundan sonra yapacağımız tüm organizasyonlarda yer alacaksınız. Biz, bir aileyiz ve sizler bu ailenin bütün imkânlarından yararlanabilirsiniz. İstediğiniz gibi stüdyoları kullanabilir, tüm teknik ekipmanlardan yararlanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Sahneye çağrılan kursiyerlere, mezuniyet sertifikaları Başkan Yasin Kartoğlu tarafından verildi. Yeni Medya Akademi bünyesinde genç Youtuber adaylarına; YouTube politikaları ve kuralları, YouTube kanal açma ve kanal yönetimi, kamera, kurgu ve yeni medya alanında eğitim verildi. Türkiye’nin yeni sesleri Radyo Akademi öğrencileri ise diksiyon, kurumsal iletişim ve reklam, radyoda haber teknikleri, radyo tarihi ve podcaste, prodüksiyon teknikleri ve programı, radyo program yapımcılığı konularında duayen radyoculardan eğitim aldı.